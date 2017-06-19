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أيوب: نطمح في تحقيق اللقب الأفريقي للمشاركة بكأس العالم للأندية

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أيوب: نطمح في تحقيق اللقب الأفريقي للمشاركة بكأس العالم للأندية أيوب: نطمح في تحقيق اللقب الأفريقي للمشاركة بكأس العالم للأندية

التحرير

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قال أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة الوداد المغربي بدور المجموعات الإفريقي، تعد مهمة للغاية؛ نظرا لقوة الفريقين وسعيهما لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف أيوب في تصريحات صحفية، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، يحترم فريق الوداد وقام بدراسته بشكل جيد، لكن في نفس الوقت الأهلي استعد جيدا للمباراة ولا يفرق معه بمن سيلعب الوداد أو من سيغيب عن صفوفه.

وأوضح مدرب الأهلي أن الجهاز الفني ركز جيدا في إعداد اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة والتي يسعى الفريق للخروج بنتيجة إيجابية منها لحسم التأهل إلى دور الثمانية.

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وأشار أيوب إلى أن الجهاز الفني يدرك جيدا مدى الصعوبات التي تواجه الأهلي خلال هذه المباراة، والتي تتمثل في الحضور الجماهير الكبير المتوقع لمشجعي الوداد المتحمسين لتحقيق الفوز، لافتا إلى أن الأهلي يملك لاعبين لديهم خبرات إفريقية كبيرة تساعدهم بكل تأكيد في الخروج من هذه المواقف وتخطيها بشكل جيد.

وشدد مدرب الأهلي على أن جميع اللاعبين يتنافسون بشكل قوي في التدريبات؛ من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني للمشاركة في المباراة، وأن الجميع لديهم رغبة كبيرة في الفوز بالبطولة هذا الموسم؛ من أجل العودة للمشاركة في كأس العالم للأندية مرة أخرى.

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التحرير

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