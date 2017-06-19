اليوم.. الأهلي يختتم استعدادته لمواجهة الوداد المغربي

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، مساء غدًا الثلاثاء، على ملعب مركب محمد الخامس، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا 2017.

وسيتدرب فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريبه الأخير على ملعب المباراة حسب قوانين ولوايح الاتحاد الإفريقي «الكاف».

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وسيعقد حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء، محاضرة فنية مع اللاعبين عقب انتهاء المران للكشف عن تشكيل المباراة.

يأتي ترتيب المجموعة الرابعة بتصدر النادي الأهلي برصيد 7 نقاط متساويًا مع فريق زاناكو الزامبي بنفس الرصيد، ويأتي فريق الوداد البيضاوي المغربي في المكز الثالث برصيد ثلاثة نقاط، ويتزيل القطن الكاميروني ترتيب المجموعة دون نقاط.