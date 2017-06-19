مبلغ ضخم للعمل كـ "مربية" ولكن بشرط.. ما هو؟

كتبت- هاجر حاتم:

قامت إحدى العائلات بعرض مبلغ مالي يقدر بـ 50,000 ألف جنيه استرليني سنويًا مقابل العمل كمربية لرعاية طفلين في السابعة والخامسة من عمرهما، ولكن بشرط غريب.

حيث علق الوالدان بجانب الإعلان ملحوظة كتب فيها "من المعتقد أن المنزل مسكون بالجن"، وفقًا لما ذكره موقع eveningtimes.

كتبت الأم في الإعلان الذي نُشر على موقع Childcare.co.uk: "عشنا في منزلنا قرابة 10 أعوام، وتم إخبارنا بأن المنزل مسكون بالجن قبل شرائه، لكننا فكرنا بعقول متفتحة وقمنا بشراء المنزل على كل حال".

كما أضافا "تركنا في العام الماضي 5 مربيات، كانت كُلٌ منهن تحكي عن وقائع خارقة للطبيعة لترك المنزل، على سبيل المثال سماع أصوات غريبة وزجاج مكسور وتحرُّك لأثاث المنزل، كانت تلك الفترة صعبة على أطفالنا"، لكنهما أوضحا في الإعلان أنهما لم يرا مثل هذه الأمور تحدث من قبل.

وأوضح "ريتشارد" المدير التنفيذي لـChildcare.co.uk: " صدمنا بعض الشيء عندما رأينا الإعلان ارتاب بعض العاملين في المكتب الرئيسي، ولكن بعد التحدث مع العائلة والمربيات السابقات، قمنا بنشر الإعلان رسمياً".