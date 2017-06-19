قبل إقراره الموازنة العامة.. "خطة النواب" تعدل ميزانية 4 وزارات

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، التعديلات التي أجرتها على مشروع الموازنة العامة للدولة، وشملت التعديلات دعم موازنة وزارة الشباب، من خلال دعم المجلس القومي للشباب بمبلغ ٧٩.٣ مليون جنيه إضافية، وهم ٦١.٨ مليون جنيه ببند نفقات النشاط الرياضي والاجتماعي و مبلغ ١٧.٥ مليون جنيه ببند مزايا اجتماعية العاملين، إضافة إلى دعم موازنة المجلس القومي للرياضة بمبلغ ١٧.٥ مليون جنيه و الخاص ببند مزايا اجتماعية للعاملين.

كما شملت تعديلات اللجنة - في اجتماع عقد الإثنين - دعم الباب الأول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمبلغ ١٦.١٥ مليون جنيها وذلك من خلال ١٣.٥ مليون جنيه ببند مكافات تشجيعية ومزايا تأمينية و٢.٦٥ مليون جنيه علاج طبي، وتضمنت التعديلات دعم السلع و الخدمات بمبلغ ٩٠٠ ألف جنيه ببند الأمن والحراسة.

وبالنسبة لميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تم رصد ٤٠٠ مليون جنيه لزيادة بدل الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات و المراكز البحثية، ودعم المستشفيات الجامعية بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه.

وتعدلت موازنة وزارة الصحة من خلال زيادة دعم الأدوية والألبان بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه ليصبح مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٧ -٢٠١٨ بالمقارنة بـ٦٠٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٦ -٢٠١٧، و زيادة بند العلاج على نفقة الدولة بمقدار ٦٠٠ مليون جنيه في العام المالي الجديد.

ونصت تعديلات لجنة الخطة والموازنة على دعم وزارة التموين بمبلغ ٤٤ مليون جنيه لاستكمال مشروعات تطوير مكاتب التموين و شراء سيارات مفتشي التموين.