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السجن المشدد 10سنوات للضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

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مصراوي Masrawy

السجن المشدد 10سنوات للضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

12:37 م الإثنين 19 يونيو 2017

السجن المشدد 10سنوات للضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

شيماء الصباغ

كتب -صابر المحلاوي:
قضت الدائرة 25 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، اليوم الاثنين، بمعاقبة ياسين حاتم، الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالسجن المشدد 10سنوات.

كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.

وقتلت الصباغ يوم 24 يناير 2015، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلى ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء ثورة 25 يناير.

وكشفت التحقيقات أن "مقتل شيماء الصباغ جاء نتيجة طلق خرطوش أطلقه ضابط من قوات الأمن المركزي خلال فض تظاهرة بميدان طلعت حرب".

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