روسيا تبدأ إنتاج معدات مفاعل بوشهر الإيراني

موسكو – (أ ش أ):

صرح فاليري ليمارينكو رئيس شركة "JSC NIAEP" الروسية القابضة، بأن روسيا قد بدأت في إنتاج المعدات اللازمة لبناء مفاعل جديد في محطة بوشهر للطاقة النووية الإيرانية.

وقال ليمارينكو في تصريح خاص لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية -خلال المنتدى الدولي التاسع "أتوم إكسبو 2017"- "إنه من المتوقع توقيع عدد من الصفقات المتعلقة بتسليم المعدات طويل الأمد في المستقبل القريب.

وأضاف ليمارينكو "لقد تم بالفعل التوقيع على عقود لإنتاج جهاز التذويب المحلي ، المسمي "قابض المفاعل"، لمفاعلي الطاقة النووية الثاني والثالث، وعلاوة على ذلك، فإن الشركة المصنعة قد بدأت بالفعل لإنتاج هذه المعدات المعقدة"، موضحا أن عقود تسليم المعدات لغرف الآلات وقعت أيضا.

ووفقا ليمارينكو، فإن مسألة شراء مولدات البخار في محطات توليد الطاقة النووية وأنظمة التشغيل الآلي لمراقبة العمليات التكنولوجية كانت أيضا مدرجة في جدول الأعمال.

وقد وقعت روسيا وإيران في نوفمبر من عام 2014 اتفاقا لبناء بوشهر 2، من أجل بناء وتركيب المفاعلين الثاني والثالث في جنوب إيران. كما شمل الاتفاق إمكانية الحديث حول بناء ستة مفاعلات أخرى في المستقبل.

كانت إيران قد حولت الدفعة الأولي من تمويل بناء المرحلة الثانية من المفاعل بوشهر إلى روسيا في ديسمبر من عام 2016. وقد تم بدء العمل في مشروع بوشهر 2 في الرابع عشر من مارس من عام 2017، حسبما ذكرته شركة "روس أتوم" للطاقة النووية المملوكة للدولة الروسية.