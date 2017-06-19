مفتي القدس يدعو لتدخل دولي فوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

رام الله – (أ ش أ):

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وعلى رأسها منظمة اليونسكو، والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع إلى حماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الفلسطينية. والتدخل الفوري والسريع لوقف الاعتداءات المتزايدة على المسجد الأقصى المبارك وحراسه والمرابطين فيه، كما دعا كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك إلى ضرورة إعماره وحمايته.

وطالب مفتي القدس في بيان أصدره اليوم الاثنين، "كل من يستطيع الوصول إلى القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك أن يتحركوا إليهما من أجل الوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي يستبيح مسرى نبينا، ويعتدي على المصلين والمعتكفين فيه".

وقال إن اقتحام سلطات الاحتلال ومستوطنيها للمسجد الأقصى المبارك، ومهاجمة المصلين والمعتكفين فيه، بالإضافة إلى اعتداء وحدات خاصة من قوات الاحتلال على الجامع القبلي وتحطيم نوافذه الأثرية وإلقاء قنابل الغاز السامة على المصلين وضربهم، "هو تعبير عن سياسة عدوانية".

وأضاف: "إن المرحلة خطيرة جداً"، محذراً من عواقب هذه الانتهاكات "التي تسيء إلى مشاعر المسلمين في العالم كله"، مبيناً أن المسجد الأقصى "هو حق خالص للمسلمين، ولا يحق لسلطات الاحتلال التدخل في شؤونه، ولا العمل على إفراغه من رواده، لإكمال سيطرتها عليه".

وأكد أن هذا الاعتداء هو "استمرار لمسلسل التهويد الذي يستهدف القدس ومسجدها المبارك لخلق واقع جديد على الأرض".

في سياق أخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين، من مدينة القدس المحتلة، أحدهما في المسجد الأقصى بكمين نصبته له، عند مدخل باب السلسلة، الليلة الماضية، وتم تحويلهما إلى مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.