روسيا تحذر الولايات المتحدة من تكرار استهداف القوات الحكومية السورية
روسيا تحذر الولايات المتحدة من تكرار استهداف القوات الحكومية السورية
12:42 م الإثنين 19 يونيو 2017
موسكو- (د ب أ):
حذرت الخارجية الروسية اليوم الاثنين الولايات المتحدة من تكرار اللجوء إلى القوة العسكرية ضد القوات الحكومية السورية .
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف القول، بشأن الضربة الأمريكية التي أسفرت عن إسقاط طائرة حربية سورية بريف الرقة: "تلقينا بقلق وانزعاج نبأ الضربة التي استهدفت طائرة تابعة لسلاح الجو السوري وأسفرت عن إسقاطها".
وتابع أن "الهجوم المباشر على طائرة تابعة للقوات الحكومية السورية يعد خطوة جديدة في اتجاه التصعيد الخطير".
وشدد بالقول :"نحذر واشنطن من تكرار اللجوء إلى هذه الأساليب".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن أسقط طائرة مقاتلة تابعة للحكومة السورية أمس الأحد بعد إسقاطها قنابل بالقرب من مقاتلين تابعين لقوات سورية الديمقراطية (قسد) جنوب مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي بشمال شرق سوريا.
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