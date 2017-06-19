الصحة: وفاة مواطن وإصابة 15 أخرين في حادثي سير بالمنيا والإسماعيلية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة مواطن وإصابة 15 أخرين في حادثي سير بمحافظتي المنيا والإسماعيلية، اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان، الإثنين، إن الحادث الأول نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق سنور بمحافظة المنيا أسفر عن وفاة مواطن وإصابة 5 أخرين ، والثاني نتيجة إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسماعيلية بورسعيد بمحافظة الإسماعيلية وأسفر عن إصابة 10 مواطنين .

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إلى أنه تم نقل حالات الوفيات والإصابات جراء حادث المنيا إلى مستشفى بني سويف العام، وذلك بمشاركة 6 سيارات إسعاف ، فيما تم نقل المصابين جراء حادث الإسماعيلية إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وذلك بمشاركة 8 سيارات إسعاف .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن الاصابات تراوحت مابين كدمات وسحجات وقطوع متفرقة في الجسد و الرأس وكسور بالساقين و الضلوع و متفرقة بالجسد ومابعد الارتجاج، مؤكدا على توافر اكياس الدم بالمستشفيين، وجميع المصابين يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات.​