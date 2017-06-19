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الطاقة الفلسطينية: إسرائيل تبدأ بتقليص إمدادات الكهرباء إلى غزة

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مصراوي Masrawy

الطاقة الفلسطينية: إسرائيل تبدأ بتقليص إمدادات الكهرباء إلى غزة

12:41 م الإثنين 19 يونيو 2017

الطاقة الفلسطينية: إسرائيل تبدأ بتقليص إمدادات الكهرباء إلى غزة

غزة- (د ب أ):

أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية في غزة أن إسرائيل بدأت اليوم الاثنين بتقليص إمدادات الكهرباء التي تزود بها القطاع الساحلي بطلب من السلطة الفلسطينية.

وذكرت سلطة الطاقة، في بيان صحفي اليوم، أنه تم تخفيض ثماني ميجاواط من قدرة الكهرباء على الخطوط الإسرائيلية المغذية إلى غزة، محذرة من "آثار خطيرة على واقع الكهرباء في قطاع غزة الذي يعاني أصلاً من نقص حاد وعجز كبير في إمدادات الطاقة".

وجاءت الخطوة بعد أسبوع من قرار الإسرائيلية بدء تقليص ما تزود به قطاع غزة من إمدادات كهرباء بطلب من السلطة الفلسطينية التي تدفع فاتورة الكهرباء من موازنتها.

وكانت حركة "حماس" الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، قالت إن قرار إسرائيل المذكور "كارثي وخطير كونه يمس بمناحي الحياة كافة في غزة، ومن شأنه أن يعجّل في تدهور الأوضاع وانفجارها في القطاع".

واعتبرت الحركة أن "الذي يتحمل تداعيات هذا القرار هو العدو الإسرائيلي المحاصِر لقطاع غزة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتكامله مع الاحتلال في هذا الدور اللاأخلاقي واللامسؤول".

وكانت إسرائيل تورد 120 ميجاواط إلى قطاع غزة الذي يحتاج إلى ما يزيد على 450 ميجاواط، ويعاني من عجز بأكثر من 70 بالمئة من احتياجاته بالطاقة ويعتمد على جدول وصل للكهرباء أقل من 4 ساعات يوميا.

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