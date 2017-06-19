التعليم العالي: بدء المرحلة الأولى للتنسيق عقب إعلان نتيجة الثانوية بـ 72 ساعة

كتبت- داليا شبل:

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا تغيير في قواعد قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات لهذا العام، وأن موعد انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات ستنطلق بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بنحو 72 ساعة، وأن الوزارة أنهت كافة استعداداتها لبدء التنسيق للعام الدراسي 2017-2018.

وأضاف عطا في تصريحات لـ "مصراوي"، أنه لا صحة لوجود أي تعديلات في نظام القبول بالجامعات العام الحالي، باستثناء اختبارات القدرات بالكليات، والتي من المقرر أن تبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، أي بداية شهر يوليو المقبل، حيث تم تدشين تطبيق إلكتروني خاص لها على صفحة التنسيق على بوابة الحكومة المصرية، يسمح للطلاب المتقدمين لأداء اختبارات القدرات بحجز موعد أداء الاختبارات في ضوء قواعد القبول الجغرافي.

وأكد "عطا"، أنه تم تحميل دليل القدرات على موقع تنسيق الجامعات، ويشمل قائمة بالكليات والتخصصات التي بها اختبارات للقدرات، مشيرا إلى أن الهدف من هذا النظام الجديد توفير الوقت والجهد الذي يبذله الطلاب أمام مكاتب التنسيق، ومواجهة سماسرة المعاهد الوهمية.

وتابع "عطا": "على أن يكون التسجيل والحجز بالرقم القومي للطلاب، وبعدها يقوم الطالب بطباعه بطاقة التسجيل والتوجه بها إلى الكلية في الموعد المحدد له".

وعن الكليات المتاح بها اختبارات القدرات، أوضح المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها ستكون بكليات التربية الرياضية، والتربية الفنية، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، والتربية الموسيقية.

وعن قواعد التوزيع الجغرافي والتي يقوم عليها نظام التنسيق بالجامعات، قال "عطا"، أنه سيطبق النظام المعمول به للتوزيع الجغرافي والإقليمي عند توزيع طلاب الثانوية العامة على الكليات والمعاهد، ولكن يستثنى من هذا النظام الطالب الأوائل في شهادة الثانوية العامة وفقا لما ستعلنه وزارة التربية والتعليم.

وعلى نحو آخر قال عطا أن وزارة التعليم العالي تنتظر الآن كشوف بأسماء الطلاب الذين يستحقون الحافز الرياضي، والتي من المقرر أن ترسلها إلى مكتب التنسيق وزارة التربية والتعليم، لاعتمادها قبل إعلان نتائج الثانوية العامة.

وكان الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، قد اعتمد قواعد التنسيق للعام الجديد.

وأضاف حاتم، في تصريحات صحفية أن قواعد التنسيق للعام الحالي تعمل على نفس سابقتها خلال العام الماضي، وأنه لا توجد أي استثناءات في التنسيق على كل المستويات، تنفيذًا لحكم المحكمة الصادر بهذا الشأن.