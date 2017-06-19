"السياحة الدينية": 60 % انخفاض في أعداد المعتمرين مقارنة بالعام الماضي

كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت إيمان سامى، رئيس لجنة السياحة الدينية، إن أعداد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة بالأراضى السعودية خلال الفترة "رجب، وشعبان، و رمضان" حتى الآن، بلغ 602 ألفا و 152 معتمرا، بنسبة تقل 60 % مقارنة بالعام الماضى.

وأضافت سامي في تصريح لـ"مصراوي"، أن نسبة هذا العام والتي وصلت إلى 102 ألف معتمر، لم تصل إلى نصف أعداد العام الماضي الذي تخطت مليون و300 ألف معتمر، مضيفة: "بالرغم من قلة الأعداد إلى أن موسم العمرة لم تظهر به أي مشاكل أو تكدس في الرجوع من الأراضي المقدسة".

واعتمد وزير السياحة يحيى راشد، ضوابط الحج لهذا العام، وتضمنت الضوابط فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي.

وقالت وزارة السياحة في وقت سابق، إنه لن يسمح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي (الداخلية أو التضامن) التقدم إلى القرعة الالكترونية الخاصة بوزارة السياحية وذلك تنفيذاَ للتكليفات الصادرة باللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء.