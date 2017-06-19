مصرع صاحب مصنع ملابس صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

لقي صاحب مصنع ملابس مصرعه، اليوم الاثنين، صدمته سيارة ملاكي يقودها طالب بأكتوبر.

وكشفت معاينة العميد عصام فتحي، مدير قطاع أكتوبر، أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة أحمد طاهر 20 عاما، طالب مقيم بالهرم، اصطدم بصاحب مصنع ملابس يدعى هاني محمد 40 عاما، أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن وفاته إثر إصابته بكسر في الجمجمة والضلوع واليد اليمنى والقدم اليسرى.

تم نقل الجثة إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وتمكن الرائد أحمد السويركي، رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، من ضبط السائق الذي أقر بارتكاب الواقعة دون قصد.

حُرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق والتصريح بالدفن