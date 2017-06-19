وكيل وزارة الصحة بالمنوفية تنفي نشوب حريق في مستشفى منوف العام

نفت وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، الدكتورة هناء سرور، ما رددته بعض المواقع الإلكترونية، بشأن نشوب حريق في مستشفى منوف العام، مؤكدة أن ما تردد ليس له أساس من الصحة.

وقالت وكيل وزارة الصحة، في تصريح خاص لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، إنه حدث تطاير شرار كهربي من بعض الأسلاك، أمام عيادة الأسنان، بمبنى العيادات الخارجية بالمستشفى، وتم السيطرة عليها دون نشوب أية نيران.

وأشارت إلى أن العمل بالعيادات والمستشفى يسير بشكل طبيعي، ويتم تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، وجار تصليح العطل الذي تسبب في حدوث ماس وتطاير شرارة كهربية.

مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة في تناول الأخبار المخالفة للعبور بمصر إلي بر الأمان.