محافظ سوهاج: تشديد الرقابة الأمنية طوال أيام عيد الفطر المبارك

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى بالجهاز التنفيذي والأمني بالمحافظة، وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وإعداد غُرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد عبدالمنعم، تشديد الرقابة الأمنية والتواجد الأمني، بجميع المنشآت الحيوية بالمحافظة والميادين العامة والمتنزهات، وأماكن تردد المواطنين من أول أيام العيد، وحتى نهاية إجازة العيد.

وشدد المحافظ، على ضرورة تواجد قيادات المصالح الحكومية من مديريات وهيئات وشركات ومؤسسات مع تشكيل لجنة لحماية المقار، والمرور المستمر، وعمل نوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة خلال هذه الفترة.

وكلف المحافظ بتجهيز الحدائق العامة لفتحها أمام الجمهور، وتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز، ورفع درجة الاستعداد بالإدارات والمرافق العامة وتشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والحدائق والنظافة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحالة أول بأول ومراجعة منظومة النظافة، ورفع القمامة يوميًا من الحدائق العامة وأماكن التجمعات ومتابعة المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية في النيل.

وأوضح عبدالمنعم، أنه تم إعداد خطة لتوفير احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الفطر، مع متابعة عرض اللحوم بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة ويسر، وبالأسعار المحددة، لافتًا إلى أنه تم أيضًا إعداد خطة للتفتيش على المخابز للتأكد من توافر الخبز بالصلاحيات طوال أيام عيد الفطر المبارك، وترتيب حملات مفاجئة طوال 24 ساعة، وتجهيز فرق لمراقبة الأسواق لضمان تثبيت الأسعار، وتكثيف حملات المراقبة على الأغذية بالمراكز والمدن والقرى التابعة.

وشكل المحافظ غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، برئاسة سكرتير عام المحافظة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، ضمت في عضويتها كلًا من مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان، ومدير مكتب الوزير المحافظ، ومدير عام الشئون القانونية، ومديري إدارات الأمن، والعلاقات العامة، والأزمات، والتفتيش المالي والإداري، وإدارة المتابعة بالديوان، على أن تتلقي الغرفة بلاغات غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات على مدار 24 ساعة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، والتنسيق مع المسئولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية أمور هامة قد تحدث.