خلال 3 جلسات.. البرلمان يصوت على 5 قوانين ويناقش 7 أخرين ويحسم مصير 3 تقارير و22 اقتراح

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يصوت مجلس النواب ويأخذ الرأي النهائي على 5 مشروعات بقانون أبرزهم مشـروع قـانون مقدم مـن الحكومة بتعديل بعـض أحكام القانـون رقـم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، مشروع قانون بربط حسـاب ختـامى المـوازنـة العـامة للدولـة للسنـة المـاليـة 2015 / 2016.

كما يصوت البرلمان بدءًا من يوم الإثنين المقبل، حتى يوم الأربعاء، على مدار ثلاث جلسات عامة، على مشروعات قوانين بربط حساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2015-2016، وعددها 50 مشروعًا، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2015-2016، ومشروع قانون باعتمـاد الحسـاب الختـامى لمـوازنـة وزارة العـدل والجهات التابعـة لهـا عـن السنـة المـاليـة 2015-2016، والمتضمنة فى التقرير التكميلى للجنة الخطة والموازنة.

وينظر النواب طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدم من العضو سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الوزارة بشأن إحلال وتجديد محولات الكهرباء وزيادة قدرتها وذلك للحد من ضعف التيار الكهربى.

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ويستمر المجلس في انعقاده لمناقشة 7 مشروعات بقوانين تتضمن تقريرين من اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطـة والمـوازنة، عن مشـروع قـانون مقـدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، وتقارير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمـنـح عـلاوة خاصة للعاملين بالدولة من غـير المخـاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخـاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحـديد الحـد الأدنى للـعـلاوة الـدورية المقـررة بقـانـون الخـدمة الـمدنية الصـادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ويمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قـوانين التأمين الاجتماعى.

وأدرجت الأمانة العامة للبرلمان 3 تقارير هامة للانتهاء منها خلال الجلسات العامة الثلاث هم تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشـروع قـانون مقدم مـن العضو أسامة هيكل و87 عضوًا آخرين، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء نقابة للأثريين، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 165 لـسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتى، الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/12/2016، وأخيرًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصاديـة والخطة والمـوازنة، عـن قـرار رئيس جمهـورية مصر العـربية رقم 143 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق المظلة بين جمهـورية مصـر العـربية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الألمانى "الشركاء الأوروبيون فى التنمية"، بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس، والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/11/2016.

ويختتم النواب الجلسات العامة الثلاث مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب والبالغ عددها 22 اقتراح برغبة مقدمة من مختلف النواب بشأن تعلية سور وبوابة مدارس بمختلف الدوائر وإنشاء ملاعب وتغطية ترع وإنارة وسفلتة طرق.