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محافظ القاهرة: مشروع جديد لتقنين أوضاع الأكشاك المتنقلة

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محافظ القاهرة: مشروع جديد لتقنين أوضاع الأكشاك المتنقلة محافظ القاهرة: مشروع جديد لتقنين أوضاع الأكشاك المتنقلة

التحرير

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بدأ صباح اليوم الإثنين ، اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، برئاسة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، وبحضور اللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية، واللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والهيئات الخدمية والمديريات.

وأبدى المهندس عاطف عبد الحميد استياءه الشديد من عدم حضور عدد كبير من رؤساء الأحياء، وطلب من المسؤلين عن قاعة الاجتماعات تجميع أسماء رؤساء الأحياء المتغيبين لاتخاذ اجراءات ضدهم، وأبرز الغائبين رؤساء أحياء التبين والسيدة زينب ومديرة مديرية التربية والتعليم.

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وقال محافظ القاهرة، إنه تم البدء فى تنفيذ مشروع "شارع " بمختلف أحياء العاصمة، وذلك بهدف تقنين أوضاع أصحاب الأكشاك المتنقلة وعربات المأكولات السريعة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعمل على تقليل نسب ومعدلات البطالة، حيث يتضمن المشروع اختيار قطعة أرض وتجميع اصحاب الأكشاك وعربات الوجبات السريعة والمهن والحرف اليديوية.
وأضاف المحافظ  أن المشروع سيشمل معارض المنتجات والصناعات اليديوية، بالإضافة إلى منطقة للعروض الثقافية والفنية على غرار ساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك، بالإضافة إلى منطقة ترفيهية.
 

 

 

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