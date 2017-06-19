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ضبط طالب يؤدي امتحانات الثانوية العامة بدلا من ابن خالته بكرداسة

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مصراوي Masrawy

ضبط طالب يؤدي امتحانات الثانوية العامة بدلا من ابن خالته بكرداسة

12:13 م الإثنين 19 يونيو 2017

ضبط طالب يؤدي امتحانات الثانوية العامة بدلا من ابن خالته بكرداسة

كتب - محمد شعبان:
تقدم رئيس لجنة امتحانات ثانوية بمدرسة نبيل فراج الابتدائية بكرداسة، ببلاغ إلى قسم شرطة كرداسة، بضبط لؤي سامح 19 عامًا، الطالب بمدرسة الأندلس الثانوية، يؤدي امتحان مادة علم النفس برقم جلوس مدون عليه اسمه، ومثبت عليه صورة شخص آخر.

وأمام العميد خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر، قال الطالب إن الصورة لنجل خالته محمد عادل، حيث اتفقت أسرته مع مدير مدرسة الأندلس "محمد س."، على تبديل الصور حتى يؤدي ابن خالته امتحان اللغة العربية يوم 4 يونيو الماضي بدلا منه، لكن بسبب احتفاظ اللجنة برقم الجلوس، فلم يتمكن من تغيير الصورة منذ ذلك التاريخ.

وأضاف الطالب أمام العقيد هاني الفقي، مفتش مباحث شمال أكتوبر، أن مدير المدرسة اتفق على مبلغ 3 آلاف جنيه تقاضى منها 1000 وتبقى منها 2000 عقب انتهاء الامتحانات.

وحُرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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