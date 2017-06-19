بسبب لعب عيال.. طالب يطعن نجل عمه بـ"مطواة" في كرداسة

كتب - محمد شعبان:

كاد عامل بمنطقة كرداسة أن يدفع حياته ثمنًا للهو الأطفال؛ بعدما طعنه نجل عمه بمطواة نُقل على إثرها إلى مستشفى قصر العيني.

تلقى العميد خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة قسم شرطة كرداسة.

وكشفت تحريات العقيد هاني الفقي، مفتش مباحث شمال أكتوبر، أن مشادة كلامية وقعت بين صابر يحيى 23 عاما، عامل، ونجل عمه "كريم ر."، 19 عاما، طالب؛ بسبب لهو الأطفال بالشارع، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الأخير على الأول بمطواة محدثا إصابته بجرح بالصدر.

وتمكن المقدم أحمد المحمودي، رئيس مباحث كرداسة، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وحُرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.