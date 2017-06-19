بطل العالم يقص شريط كأس القارات بمواجهة أستراليا

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يلتقي المنتخب الألماني اليوم مع نظيره الأسترالي على ملعب فيشت الأولومبي في مدينة سوتشي ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من النسخة العاشرة لكأس القارات المقامة حاليًا في روسيا.

ونجحت تشيلي أمس في التغلب على الكاميرون في مستهل مباريات المجموعة بثنائية نظيفة من توقيع فيدال وفارجاس، لتتصدر بطلة أمريكا الجنوبية المجموعة مبكرًا.

وتأهلت ألمانيا للمشاركة في كأس القارات بعد فوزها بمونديال البرازيل 2014 بالتغلب على الأرجنتين في المباراة النهاية بهدف نظيف من توقيع ماريو جوتزه بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

بينما تأهلت أستراليا للمشاركة في البطولة عقب تتويجها بلقب كأس أمم أسيا عام 2015 وهي البطولة التي استضافتها على أرضها، حيث فازت أستراليا في المباراة النهائية على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية أيضًا.

وتشارك ألمانيا للمرة الثالثة في تاريخها في كأس القارات، وذلك بعد مشاركة الألمان في نسخة 1999 التي أقيمت في المكسيك بإعتبارها بطل يورو 1996، وحينها ودعت البطولة من دور المجموعات بالخسارة برباعية نظيفة من البرازيل وبثنائية نظيفة من الولايات المتحدة والفوز على نيوزيلندا بهدفين دون رد.

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وشاركت للمرة الثانية في نسخة 2005 والتي استضافتها على أرضها، ونجحت ألمانيا في هذه المرة في الحصول على المركز الثالث بالتغلب على المكسيك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الترجيح.

وبدورها تشارك أستراليا في كأس القارات للمرة الرابعة في تاريخها وللمرة الأولى ممثلة عن قارة أسيا، وتمكنت أستراليا في المشاركة الأولى في نسخة 1997 التي أقيمت في السعودية من الوصول إلى المباراة النهائية حيث خسرت المباراة النهائية من البرازيل بسداسية نظيفة، واحتلت المركز الثالث في نسخة كوريا الجنوبية واليابان 2001 بالفوز على البرازيل بهدف نظيف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، واكتفت أستراليا بالخروج من دور المجموعات في نسخة 2005 التي أقيمت في ألمانيا.

وتواجه المنتخب الألماني والأسترالي في 5 مباريات سابقة، كانت الأولى في مونديال 1974 وفازت ألمانيا حينها بثلاثية نظيفة، كما تواجها في كأس القارات 2005 وفازت ألمانيا أيضا بنتيجة 4-3 وتواجها من جديد في مونديال 2010 الذي أقيم في جنوب إفريقيا وفازت الماكينات برباعية نظيفة.

وتواجه المنتخبين وديًا في عام 2011 وفازت أستراليا بنتيجة 2-1 قبل أن يتواجها وديًا أيضًا للمرة الأخيرة في عام 2015 وانتهت المباراة حينها بالتعادل الإيجابي 2-2.