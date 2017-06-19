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السبت المُقبل.. طرح تذاكر كأس العالم لكرة السلة

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السبت المُقبل.. طرح تذاكر كأس العالم لكرة السلة السبت المُقبل.. طرح تذاكر كأس العالم لكرة السلة

التحرير

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استقرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عام المقرر إقامتها في في الفترة من 1 لـ 9 يوليو القادم على طرح تذاكر حضور مباريات البطولة ابتداءًا من السبت القادم الموافق 24 يونيو.

وقامت اللجنة بتخفيض قيمة التذاكر 10 جنيه عن كل تذكرة لتكون كالآتي: 20 – 30 – 40 جنيهاً بدلاً من 30 – 40 – 50.

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وتمنى محمد عبد المطلب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن تزحف الجماهير المصرية للصالة المغطاة باستاد القاهرة وحضور مباريات البطولة سواء كان المصري طرفاً في اللقاء أو لا.

ومن المقرر أن تكون منافذ بيع التذاكر التي تطيح لحاملها حضور 4 مباريات في اليوم هي: إستاد القاهرة "الطب الرياضي ش يوسف عباس – الباب البحري بجوار دار المدرعات"، مركز شباب الجزيرة، المركز الأولمبي بالمعادي، مركز التنمية الرياضية، نادي ، النادي الأهلي.

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التحرير

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