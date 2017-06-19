نائب رئيس اتحاد السلة يتحدث عن صعوبة مجموعة مصر وبديل المدرب الإسباني

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تحدث محمد عبد المطلب، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للشباب لكرة السلة، المقرر إقامتها في مصر يوليو القادم ونائب رئيس الإتحاد المصري عن مدى صعوبة مجموعة مصر في البطولة.

وقال عبد المطلب في تصريحات تلفزيونية لبرنامج Extra Time عبر شاشة eXtra news، إن منتخب ليتوانيا هو ثاني أقوى فريق في البطولة بعد أمريكا، أما ألمانيا فهو منتخب قوي جدًا خاصة في الفترة الأخيرة وواجهناه في بطولة ساراجوزا الودية وهي تجربة مهمة استفاد منها اللاعبون والمدير الفني أنطونيو أورينجا.

وأضاف أن مباراة الإفتتاح أمام بورتريكو ستكون مهمة وفرصة لإنطلاقة قوية خاصة وأن الجهاز الفني درسهم بشكل جيد.

وفي سياق متصل، أكد رئيس اللجنة المنظمة أن الإسباني أورينجا المدير الفني لمصر طالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز في مباراة واحدة من مباراتي البداية من أجل تسهيل قرعة الدور الثاني.

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وعن مستقبل المدير الفني الإسباني خوان أنطونيو أورينجا، كشف محمد عبد المطلب عن المرتب الذي يصحل عليه مع الفراعنة والذي يساوي 20 ألف دولار.

وقال عبد المطلب إن مرتب الإسباني أورينجا بالكامل يساوي 20 ألف دولار شاملة ضريبة المبيعات والمسكن، مؤكدًا ان ذلك المبلغ أقل بكثير من الذي كان يتقاضاه في إسبانيا، مستكملًا: "البعض يهاجمنا بسبب مرتبه ولكن لا يعلمون التفاصيل".

وعن استمرار أورينجا بعد البطولة قال عبد المطلب "كان نفسي يستمر ولكن أزمة الدولار صعبت الموضوع.. هيبقى عقده لحد 8/30 بس وده معناه إنه هيلعب البطولة ويمشي، وجوده كان هيبقى مفيد جدً مستقبلًا.. المدرب القادم سيكون مصري ولدينا الكوادر القادرة على قيادة الفراعنة".

وأضاف عبد المطلب ان المدير الفني للفراعنة يعتبر تلك المرحلة تحدياً جديداً بالنسبة له، متطرقًا للاعبين المتواجدين حاليًا بالمنتخب محترفين في دوري مدارس أمريكا مؤكدا أن طموح اللاعبين والمدرب كبير لتحقيق ماهو أفضل في المستقبل.