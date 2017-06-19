«كلاكيت تاني مرة» الجبلاية تطرح كراسة شروط مزايدة الرعاية

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يطرح مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، كراسة شروط مزايدة رعاية الجبلاية، اليوم الإثنين، للشركات الراغبة في المنافسة على الفوز بحقوق رعاية الاتحاد.

وكان اتحاد الكرة، قد قرر إلغاء المزايدة التي أجريت يوم الأربعاء الماضي، لرغبته فى الحصول على 450 مليون جنيه لرعاية المنتخبات الوطنية وكأس السوبر وبطولة كأس مصر، لمدة خمس سنوات، فى حين أن شركة بريزنتيشن تقدمت بعرض بقيمة 365 مليون، والأخبار بقيمة 360 مليون، بينما توقف عرض الأهرام عند 355 مليون جنيه.

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واعترضت الشركات الثلاث، على قرار إلغاء المزايدة، لأن شرط الـ 450 مليون جنيه، لم يكن مدرج فى كراسة الشروط من البداية حتى يتم إيقافها وإعادتها مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن مجلس الجبلاية كان قد حدد مبلغ 550 ألف جنيه سعر كراسة بالمزايدة، إلى جانب سداد الشركة المتقدمة مبلغ 10 ملايين جنيه تأمين.