بعد تألقه أمام سموحة.. هل يشارك صالح جمعة بديلا للسعيد بمباراة الوداد؟

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شارك صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة سموحة بالدوري المصري أساسيًا للمرة الثالثة فقط في موسم 2016/2017، وتألق «جمعة» أمام سموحة وسجل هدفين من ضمن أربعة أهداف، نجح الفريق في إحرازها في شباك النادي السكندري.

وبعد أن ابتعد صالح جمعة، بشكل كبير عن حسابات حسام البدري المدير الفني للقلعة الحمراء وعدم اعتماده على اللاعب بشكل أساسي حتى عندما أصبح عبد الله السعيد، مجهد بشكل ملحوظ، اضطر المدير الفني للقلعة الحمراء الاعتماد على طريقة لعب جديدة بدون صانع ألعاب صريح، والاعتماد على الأجنحة فقط.

ويطرح التحرير سؤالًا "هل سيشارك صالح جمعة في مباراة الوداد؟"

عودة صالح جمعة

بعد حسم بطولة الدوري بشكل رسمي أعطى البدري في مباراة سموحة فرصة جديدة لصالح جمعة وبدأ أساسيًا في اللقاء وتمكن من لفت نظر الجميع.

أرقام صالح جمعة في مباراة سموحة

-سجل هدفين

- أكثر تسديدات على المرمى (2)

- أكثر مراوغات صحيحة (5)

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- أكثر استلامًا للكرة (74)

- ثاني أكثر تمريرات (79)



إجهاد عبد الله السعيد

ظهر عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق ومنتخب مصر مُجهد بشكل كبير في مباراة الفراعنة أمام تونس، والتي انتهت بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019، والمقامة بالكاميرون.

السعيد شارك مع النادي الأهلي طوال الفترة الماضية بشكل أساسي حيث شارك في الفترة من ( 2014 ) وحتى الأن بإجمالي (10180) دقيقة ومع المنتخب المصري في الفترة الأخيرة في المسابقات المختلفة من تصفيات كأس العالم وأمم أفريقيا وكأس الأمم الأفريقية الأخيرة بإجمالي ( 791 ) دقيقة حتى الأن، وهو ما تسبب في اجهاد عضلي كبير للاعب كان من ضمن نتائجه تكرر إصابته بالإجهاد في العضلة الخلفية.

مباراة الأهلي والوداد

يدخل الأهلي في مواجهة قوية أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي، مساء الثلاثاء المُقبل، على ملعب مركب محمد الخامس، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا 2017.

بفوز الأهلي في تلك المباراة يتأهل الفريق رسميًا لدور الـ16، بدوري أبطال أفريقيا، وتألق صالح جمعة أمام سموحة يرجح كفته في المشاركة خلال المباراة، خاصة في ظل التوقعات بإراحة عبد الله السعيد بسبب معاناته من الإجهاد في العضلة الخلفية.