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مميش: إزالة التعديات على 5537 فدانا تخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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مصراوي Masrawy

مميش: إزالة التعديات على 5537 فدانا تخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

11:51 ص الإثنين 19 يونيو 2017

مميش: إزالة التعديات على 5537 فدانا تخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مميش إزالة التعديات على 5537 فدانا

بورسعيد – طارق الرفاعي:

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، التنسيق مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لاستلام 5537 فدانًا تابعة للمنطقة الاقتصادية بالمحافظة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يتم إزالة التعديات واستكمال أعمال الهدم على هذه الأراضي التي تم استردادها خلال الفترة الماضية.

وأشار مميش، خلال الاجتماع الذي عقده مع العاملين بموانيء بورسعيد بقاعة المؤتمرات الكبرى في ميناء بورسعيد، إلى نه فور تسلم هذه الأراضي سيتم تأمينها ودراسة كيفية الاستفادة منها، مؤكدًا أن المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد ستشهد انطلاقة كبيرة خلال الأشهر المقبلة حيث تم التنسيق مع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على استكمال المحادثات مع الجانب الروسي وتنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، بجانب المشروعات الحالية الجاري دراستها مع بعض المستثمرين المحليين لإقامة مشروعات للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كما سيتم إنشاء مدينة رياضية بشرق بورسعيد.

وأضاف أن هناك تواصل مستمر مع المهندس هشام عرفات، وزير النقل، لتطبيق الفاتورة الموحدة لرسوم السفن وذلك في سبيل تحقيق التكامل بين موانئ المنطقة والوزارة والتي تكسبها ميزة تنافسية تؤهلها لمواكبة الموانئ العالمية.

ولفت رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المنطقة بصدد إنشاء "مركز تدريب فني" بمدينة الإسماعيلية بالتعاون مع "شركة سيمينز" من أجل خلق كوادر بشرية قادرة على العمل والابتكار، والذي سيجعل عجلة الانتاج تدور خارج الأداء الروتيني.

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