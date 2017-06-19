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بالصور.. "اللجنة الهندسية" تبحث مصير 8 عمائر مجاورة لـ"عقار الأزاريطة المائل"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "اللجنة الهندسية" تبحث مصير 8 عمائر مجاورة لـ"عقار الأزاريطة المائل"

11:50 ص الإثنين 19 يونيو 2017

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بالصور.. رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد مزرعة الخضر النموذجية

الإسكندرية - محمد عامر:

واصلت اللجنة المشكلة من الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، ومديرية الإسكان، وحي وسط، اليوم الإثنين، أعمالها في معاينة العقارات المجاورة للعقار المائل بمنطقة الأزاريطة وسط الإسكندرية، لتحديد مدى سلامتها إنشائيًا تمهيدا لعودة السكان إليها وعودة المرافق من مياه وكهرباء وغاز.

وقال علي مرسي، رئيس حي وسط، إن اللجنة تصدر تقريرها خلال 48 ومن خلاله سيجري تحديد موعد عودة الأهالي لمنازلهم المجاورة للعقار، وكذلك إعادة المرافق مجددًا لتلك العقارات.

وأضاف رئيس الحي، في تصريحات صحفية، أن اللجنة تجري الدراسة لـ8 من العقارات وهي العقارين المقابلين للعقار المائل رقمي٢١ و٢٣، والعقار رقم ٢٥، والعقار رقم ٣١، والعقارات أرقام ٢٢ و٢٤ و٢٦، وكذلك العقار الخلفي رقم ٧ حارة الجامع.

وكان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، قد أعلن السبت الماضي، عن إزالة العقار المائل بالكامل، وذلك بعد تجاوز مرحلة الخطر.

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