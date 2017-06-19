إعدام 450 كيلو أسماك ودواجن فاسدة في سوهاج
إعدام 450 كيلو أسماك ودواجن فاسدة في سوهاج
11:44 ص الإثنين 19 يونيو 2017
إعدام أسماك ودجاج مجمد فاسد
سوهاج – عمار عبد الواحد:
أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، إعدام 450 كيلو جرام أسماك ودجاج مجمد فاسد، بناحية مركز ومدينة أخميم، في إطار خطة المحافظة لتكثيف الحملات التموينية ومراقبة الأسواق وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأضاف عبدالمنعم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بالاشتراك مع مديرية الصحة ومراقبة الأغذية ومديرية التموين والطب البيطري، ومباحث التموين، نظمت حملة مكبرة، ضبطت خلالها 250 كيلو جرام دجاج مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي، و200 كيلو جرام أسماك فاسدة، وتم إعدام المضبوطات تنفيذًا لقرار النيابة العامة.
وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بصحة وسلامة المواطنين ، والتأكد من صلاحية المنتجات والمواد الغذائية المعروضة بالأسواق.
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