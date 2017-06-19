رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى السعودية في مستهل جولة تشمل إيران والكويت
رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى السعودية في مستهل جولة تشمل إيران والكويت
10:53 ص الإثنين 19 يونيو 2017
بغداد- (د ب أ ):
توجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم، الاثنين، على رأس وفد وزاري إلى السعودية في بداية جولة إقليمية تشمل إيران والكويت، بناء على دعوات رسمية وجهت له في أوقات سابقة.
وقال بيان للدائرة الاعلامية في الحكومة العراقية :"تأتي الجولة في ظل الانتصارات الكبيرة التي يحققها العراق على عصابات داعش الارهابية وقرب اعلان هزيمتها المنكرة بوحدة وتلاحم ابناء شعبنا، وفي ضوء توجه الحكومة العراقية وسياستها الخارجية ، القائمة على تغليب المصالح العليا للبلاد والسعي لبناء افضل العلاقات مع جميع دول الجوار في المجالات كافة".
وأوضح أن العراق يتطلع إلى "التعاون الجاد ضد الارهاب الذي يهدد أمن واستقرار شعوب ودول المنطقة".
وكان مصدر دبلوماسي سعودي قال لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) يوم الاثنين الماضي إن "أجواء إيجابية بدأت تسود العلاقات بين البلدين منذ زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للعراق في أواخر فبراير الماضي، ولقائه العبادي وكبار المسؤولين العراقيين، وأعقبتها زيارة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أواخر الشهر الماضي إلى بغداد بحث خلالها مع مسؤولي الحكومة العراقية الوضع في سوق النفط ومسألة تمديد اتفاق خفض الإنتاج".
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