وكيل "الوطنية للصحافة": المبلغ المخصص من وزارة المالية تم صرفه على مكافآت نهاية الخدمة
وكيل "الوطنية للصحافة": المبلغ المخصص من وزارة المالية تم صرفه على مكافآت نهاية الخدمة
11:54 ص الإثنين 19 يونيو 2017
كتبت- هاجر حسني:
قال عبد الله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن المبلغ الذي خصصته وزارة المالية للهيئة وقدره 100 مليون جنيه، تم إنفاقه على صرف مكافآت نهاية الخدمة المتأخرة للعاملين بالصحف القومية.
وأضاف حسن لمصراوي، اليوم الإثنين، أن الهيئة حصرت العاملين الذين لم يحصلوا على مكافآت والذي أُحيلوا للتقاعد منذ عام 2013 وتم رصد حاجة الهيئة إلى 105 مليون جنيه، وتم مخاطبة الحكومة التي أرسلت المبلغ للهيئة متمثلة في وزارة المالية.
وتابع "تم صرف المبالغ خلال اليومين الماضيين لجميع العاملين وليس الصحفيين فقط، بواقع شهر عن كل عام".
كانت وزارة المالية قالت إنه تم ضخ 100 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة لتتمكن الهيئة من معالجات مشكلات المؤسسات الصحفية المتراكمة، وذلك ضمن اعتماد إتاحات عاجلة لعدد من هيئات ومؤسسات الدولة خلال شهر مايو الماضي.
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