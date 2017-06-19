إصابة نقاش ونجله بحروق إثر حريق بشقة في العمرانية
إصابة نقاش ونجله بحروق إثر حريق بشقة في العمرانية
11:46 ص الإثنين 19 يونيو 2017
كتب - محمد شعبان:
أصيب نقاش ونجله بحروق بالجسم؛ إثر اندلاع حريق بشقة بمنطقة العمرانية.
تلقى اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بنشوب حريق بالعقار رقم 10 بحارة سجد الحمد.
وانتقل رجال الدفاع الإطفاء إلى محل البلاغ بقيادة اللواء هاني سعيد، وتمكنوا من السيطرة على الحريق الذي تبين نشوبه بشقة بالطابق السابع.
وأسفر الحريق عن إصابة مالك الشقة هشام عزت 40 عاما، نقاش، ونجله "عمرو"، 18 عاما، بحروق متفرقة بالجسم، نُقلا على إثرها إلى مستشفى أم المصريين العام، واحتراق بعض محتويات الشقة.
ورجح المصابان سبب الحريق إلى حدوث تسرب غاز من أسطوانة غاز بالمطبخ، وحُرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط هيروين وسلاح وأموال بحوزة عاطلين في العمرانية
-
السيطرة على حريق بشركة استثمار عقاري في أكتوبر
-
فيديو وصور.. شلل مروري أعلى محور 26 يوليو بسبب حريق سيارة
-
حريق محدود بكمية مخلفات أعلى مبنى المصل واللقاح بالدقي
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
البحرية السعودية: التصدّي لثلاثة زوارق استهدفت حقلا نفطياأخبار
-
بالمستندات.. مأذون بطنطا يتزوج من محامية عرفيًا دون علمهاأخبار
-
مقاطعة قطر.. علي محمد علي يكشف موقفه من "beIN Sports"رياضة
-
شباب يبحثون عن "الكنز المزعوم" في درجة حرارة 46 خلال الصيام.. والقصةفنون
-
بالصور- محمد هنيدي يحتفل بتخرج ابنته.. والجمهور: "صورة طبق الأصل "فنون
-
السيسي يدعو 28 مواطنًا للإفطار معه في استراحته اليومأخبار