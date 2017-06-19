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إصابة نقاش ونجله بحروق إثر حريق بشقة في العمرانية

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مصراوي Masrawy

إصابة نقاش ونجله بحروق إثر حريق بشقة في العمرانية

11:46 ص الإثنين 19 يونيو 2017

إصابة نقاش ونجله بحروق إثر حريق بشقة في العمرانية

كتب - محمد شعبان:
أصيب نقاش ونجله بحروق بالجسم؛ إثر اندلاع حريق بشقة بمنطقة العمرانية.

تلقى اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بنشوب حريق بالعقار رقم 10 بحارة سجد الحمد.

وانتقل رجال الدفاع الإطفاء إلى محل البلاغ بقيادة اللواء هاني سعيد، وتمكنوا من السيطرة على الحريق الذي تبين نشوبه بشقة بالطابق السابع.

وأسفر الحريق عن إصابة مالك الشقة هشام عزت 40 عاما، نقاش، ونجله "عمرو"، 18 عاما، بحروق متفرقة بالجسم، نُقلا على إثرها إلى مستشفى أم المصريين العام، واحتراق بعض محتويات الشقة.

ورجح المصابان سبب الحريق إلى حدوث تسرب غاز من أسطوانة غاز بالمطبخ، وحُرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق

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