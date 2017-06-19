مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 5 آخرين، اليوم الاثنين، في حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بأتوبيس معطل على جانب طريق "سوهاج - البحر الأحمر" دائرة مركز شرطة أخميم.

وجرى إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل.

وتبين من تحريات المقدم طارق أبو سديرة، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم أنه أثناء توقف الأتوبيس رقم 198 عام البحر الأحمر، قيادة عبدالعليم عز الدين إبراهيم، 30 عامًا، سائق، معطلاً بجانب الطريق، اصطدمت به من الخلف السيارة رقم "4157 ه ق أ" ميكروباص، قيادة حبيب توفيق سريال 40 عامًا، سائق.

ونتج عن الحادث، وفاة كلاً من "شنودة عطا الله فكري، 28 عامًا"، سائق، و"هاشم ثابت عبدالنعيم، 50 عامًا"، عامل، من مستقلي السيارة الأولى، وإصابة قائد السيارة الثانية، و4 أشخاص آخرين، من مستقليها بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

ونقلت الجثتين والمصابين لمستشفتى أخميم المركزي، وسوهاج الجامعي، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال مركز أخميم لسنة 2017.