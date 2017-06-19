نقيب الصحفيين: مازلنا نبحث إمكانية حلف القسم خارج مبنى النقابة

كتبت- هاجر حسني:

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن النقابة ما زالت تبحث إمكانية حلف القسم للصحفيين الحاصلين على عضوية النقابة أمام لجنة القيد الأخيرة خارج مبنى النقابة.

وأضاف سلامة لمصراوي، اليوم الإثنين، أنه إذا ثبت عدم جواز حلف القسم خارج المبنى طبقا لنص القانون، لن يكون هناك مشكلة وسيتم إلغاء الأمر.

كان ٤ أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين وهم: عمرو بدر وجمال عبد الرحيم ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ، تقدموا بمذكرة إلى نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، أمس الأحد، بخصوص تصحيح قرار حلف القسم، والذي كان من المقرر له أن يكون مع حفل الإفطار الجماعي للنقابة، يوم 27 رمضان، بمركز شباب الجزيرة، بدلًا من مقر النقابة.

وقال الأعضاء إن هذا القرار خطير لعدة أسباب منها: أنه يرتب واقعة غير مسبوقة، و أنه يفرغ العمل النقابي من مضمونه في ارتباط الزملاء بنقابتهم خاصة في أهم لحظة في حياتهم المهنية.

كما أرجعوا رفضهم إلى أن القانون وطبقا لنص المادة 74 يشير إلى أن القسم يتم تأديته أمام مجلس النقابة و هي الإشارة التي تؤكد حسم أداء القسم في المقر الرئيسي الذي يعقد مجلس النقابة فيه اجتماعاته، وأنه وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة و الخاصة بالجمعية العمومية و التي جاء في نصها "وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة ".

وكان حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قد أعلن عبر صفحته على موقع التواصل فيسبوك تأجيل حلف اليمين للأعضاء الجدد، واقتصار يوم الخميس فقط على الإفطار بمركز شباب الجزيرة وذلك بعد تواصله مع النقيب.