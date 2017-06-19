كيف نجح أمن الجيزة في العبور بمسيرات الجمعة إلى بر الأمان؟

التحرير

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كتب - محمد الشاملي:

رغم الدعوات التي أطلقتها عدد من الحركات السياسية إلى التظاهر، يوم الجمعة الماضي؛ اعتراضا على موافقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تنتقل بموجبها جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة.

وفي محافظة الجيزة، لم يحدث ما يعكر صفو الهدوء الذي كان يسود اليوم بدءا من الساعات الأولى من الصباح وحتى المساء، وسجلت المحافظة مسيرة محدودة بشارع العشرين بمنطقة فيصل، لكن سرعان ما تم فضها من قبل قوات فض الشغب التي طاردت العناصر المشاركة في الشوارع الجانبية مدعومة بعربات مصفحة وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة، إن قوات الأمن تمكنت من ضبط 6 مشاركين بتلك المسيرة، واقتيادهم إلى ديوان قسم شرطة بولاق الدكرور لفحصهم جنائيا و"سياسيا".

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ"التحرير"، أن غالبية مناطق المحافظة لم تشهد أية مسيرات أو تظاهرات بشكلها المعروف، لافتا بأن قوات الأمن تمكنت من ضبط اثنين آخرين بمنطقة الدقي يخضعان للتحقيق.

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وأشار المصدر إلى أن اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، عقد اجتماعا موسعا مساء الخميس بعدد من مساعديه، بحث خلاله عناصر الخطة التي تمركزت على الانتشار الأمني بمحيط المنشآت الحيوية والميادين والشوارع الرئيسية، والاستعانة بقوات التدخل السريع التي تم تحديد أماكن محددة لتمركزها، بحيث تكون على اتصال مباشر بغرفة العمليات بالمديرية.

وأكد المصدر أن الخطة شهدت مشاركة نحو 3 آلاف شرطي (ضباط - أفراد - مجندين)، ما بين قوات الأمن المركزي والمباحث والشرطة السرية، بحيث يُمثَّل كل قطاع بمختلف نقاط الارتكاز تحت إشراف ضابط برتبة عميد.

المصدر أوضح أن قطاع جنوب الجيزة شهد تواجدا أمنيا مكثفا بقيادة نائب مدير الأمن للقطاع، علاوة على منطقة ناهيا بكرداسة حيث معقل الجماعات الإسلامية وأنصار جماعة الإخوان، دون حدوث أية مسيرات.

ولفت المصدر إلى أن قطاع الأمن الوطني بالمديرية قام بحملة تفتيش مكبرة لعدد من الشقق المفروشة بمناطق فيصل والهرم وأكتوبر وفحص قاطنيها، وضبط عدد من الشتبه فيهم - رافضا الإفصاح عن عددهم - حيث يتم فحصهم بدقة.