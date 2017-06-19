الزراعة : تراخيص «الثروة الحيوانية» إجبارية

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طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أصحاب مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، وكل المربيين الراغبين في الحصول على تراخيص تشغيل مشروعاتهم فى المحافظات المختلفة، سرعة التوجه إلى إدارة الإنتاج الحيوانى فى أقرب مديرية أو إدارة زراعية، أو الجمعية التابع لها، للسير فى الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص التشغيل، وفقا للقرارين الوزاريين اللذين أصدرهما الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، برقم 368 و773 لسنة 2017 .

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وأكدت الوزارة فى بيان لها أن عمليات الترخيص ملزمة وإجبارية طبقا للقرارات المنظمة لذلك، لضمان الالتزام التام بشروط الأمن والأمان الحيويين، وهو ما يساهم فى النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة فى مصر وتنميتها، كذلك يَصْب فى مصلحة المربى والمستهلك .