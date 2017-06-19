غدا.. القوى العاملة تبحث مع القطاع الخاص صرف العلاوة

كتبت- نورا ممدوح :

قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة،إنه جرى الاتفاق علي عقد اجتماع مع أعضاء من منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، غدا الثلاثاء، للاتفاق علي قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاصة.

يأتي ذلك بعد صدور القانون 16 لسنة 2017 بمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من أول يوليو 2016 من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعيين بعد هذا التاريخ بدون حدود .

وأضاف الوزير، أن الاجتماع سيضم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والمصري للغرف السياحية، والمصري لمقاولي البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلي وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والتربية والتعليم.

وأكد سعفان، حرص أصحاب الأعمال على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بهذا القطاع، خاصة لمحدودي الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، مشيرا إلي أن هناك بعض أصحاب الأعمال يقومون بصرف هذه العلاوة الاجتماعية قبل الاتفاق عليها وبنسب تزيد على المتفق عليها.