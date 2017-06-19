عمدة لندن يُدين حادث دهس المُصلين

القاهرة- (مصراوي):

أدان عمدة لندن صادق خان حادث دهس المُصلين قرب مسجد فينسبري بارك في لندن، ووصفه بالهجوم الإرهابي المروع على المواطنيين الأبرياء.

وأكد خان أن الشرطة البريطانية منتشرة في كافة أنحاء المدينة، لضمان عدم تكرار الحادث مرة أخرى، حسبما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

قالت الشرطة البريطانية، إن الهجوم الذي استهدف مسجدا في لندن، وأوقع قتيلا وحوالي 10 جرحى، عمل إرهابي وفق ما أظهرت دلائل عدة، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأشار قائد شرطة لندن، خلال مؤتمر صحفي بلندن، إلى أن لا دليل متوفرا حول حصول عملية طعن عقب الدهس، مشيرا إلى أن اثنين من المصابين في حالة "خطرة".

كما نفت الشرطة وجود مشتبه فيهم آخرين تم اعتقالهم.

ورجح المتحدث، أن تكون العملية الإرهابية قد جرى تنفيذها بشكل منفرد، موضحا أن المصلين ساعدوا الشرطة على اعتقال المنفذ.

وأكد المجلس الإسلامي في بريطانيا أن الشاحنة دهست المصلين "عمدا"، بعد خروجهم من الصلاة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي )، أن الشرطة البريطانية أعتقلت مشتبها به قرب مسجد "فينسبري بارك" في طريق "سيفن سيسترز" .

وقال شهود عيان إن سيارة "فان" خرجت عن الطريق واندفعت في اتجاه مصلين كانوا يغادرون مسجد في منطقة فينسبرى بارك بعد وقت قصير من منتصف الليل، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية.