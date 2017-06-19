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لجنة شعبية فلسطينية تشيد بجهود مصر والجزائر في تسهيل دخول مساعدات إلى غزة

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مصراوي Masrawy

لجنة شعبية فلسطينية تشيد بجهود والجزائر في تسهيل دخول مساعدات إلى غزة

11:13 ص الإثنين 19 يونيو 2017

لجنة شعبية فلسطينية تشيد بجهود مصر والجزائر في تسهيل دخول مساعدات إلى غزة

غزة - (د ب أ):
دعت لجنة شعبية فلسطينية اليوم، الاثنين، إلى تسيير قوافل مساعدات طبية وإغاثية إلى قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، لمواجهة الأزمة الإنسانية الحادة فيه.

ورحبت "اللجنة الشعبية لمواجهه الحصار" على غزة ، في بيان صحفي لها ، بـ "الجهود الجزائرية لتسيير سفينة مساعدات إلى قطاع غزة من قبل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين".

واعتبرت اللجنة ذلك "خطوة مهمة في هذا التوقيت بالذات لمواجهة الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة منذ أكثر من 10 سنوات، وما نتج عنه من اثار خطيرة في كافة مناحي الحياة الصحية والاقتصادية والبيئية، والبنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها".

وشكرت اللجنة كل من الجزائر رئاسة وحكومة ومؤسسات على خطوة تسيير السفينة، ومصر على إعطاء الموافقة للسفينة للرسو في الموانئ المصرية ونقل المساعدات الى غزة المحاصرة.
وتحمل السفينة 15 حاوية محملة بالمساعدات الطبية والإغاثية استعدادا للانطلاق من ميناء الجزائر في الثاني والعشرين من الشهر الجاري إلى ميناء ڤلنس الإسباني، ومن ثم وصولها ميناء بورسعيد المصري في العاشر من الشهر المقبل، حسب المنظمين.
ويعاني قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد على مليوني نسمة من حصار إسرائيلي مشدد منذ منتصف عام 2007 وسط تحذيرات حقوقية ودولية من تفاقم أزمات نقص الخدمات فيه، وتصاعد معدلات الفقر والبطالة بشكل قياسي.

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