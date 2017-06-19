مقتل 4 أشخاص في هجوم على فندق في مالي

باماكو- (د ب أ):

أعلن وزير الامن في مالي، ساليف تراوري، اليوم الاثنين، مقتل أربعة أشخاص على الاقل، في هجوم شنه "إرهابيون" على فندق يقع بالقرب من العاصمة، باماكو.

وأسفر الهجوم الذي وقع أمس الاحد في "لو كامبيمون كانجابا" - المقصد المفضل للاجانب - عن مقتل نزيلين في الفندق واثنين من المهاجمين.

وقال تراوري: "لقد قُتل إرهابيان، وتبحث القوات الخاصة لمكافحة الارهاب عن اثنين آخرين".

وقد أصيب ثمانية أشخاص، من بينهم ستة من قوات الامن واثنين من المدنيين، فيما تم إنقاذ 36 آخرين دون أن يتعرضوا لاذى، من بينهم 14 من مالي و13 مواطنا فرنسيا.

وكانت وزارة الامن ذكرت في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، أن القتلى بينهم امرأة تحمل جنسية مزدوجة، مالية وفرنسية.

ووصلت قوات مكافحة الارهاب من العديد من الدول إلى المكان بعد وقوع الهجوم مباشرة، وطوقت الفندق.

وكانت السفارة الأمريكية في مالي أصدرت قبل أسبوع إنذارا بشأن الأخطار المتزايدة للأجانب في الاماكن الشعبية في باماكو، محذرة من أنه يجب تجنب الاماكن ذات الضعف الامني، والتي تتضمن الفنادق والمطاعم والكنائس.