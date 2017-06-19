"الطب الشرعي": قاتل طفلته خنقًا بالشرقية حاول التعدي عليها جنسيًا

الشرقية – فاطمة الديب

كشف التقرير الأولي للطب الشرعي بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، أن العامل المتهم بقتل نجلته الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات، حاول التعدي عليها جنسيًا، وتخلص منها خشية افتضاح أمره.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، من "شريف.ط.م.م" 33 سنة، عامل بمصنع شاي "العروسة" بالمنطقة الصناعية الثالثة، ومُقيم بدائرة القسم، بأنه حال تواجده في عمله تلقى اتصالًا تليفونيًا من جيرانه، يفيد بوفاة نجلته "بسملة" 9 سنوات داخل المنزل.

بالانتقال والفحص تبين أن الطفلة المتوفاه مُسجاة على ظهرها أمام دورة المياه، وبمناظرتها تبين أنها ترتدي ملابس منزلية، ووجود جرح طعني بالبطن وسحجة بالوجه بجوار الأنف وأخرى باليد اليسرى، فيما تبين سلامة جميع منافذ "الشقة" وعدم وجود أي بعثره بمحتوياتها، وعدم وجود آثار سرقة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي، أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفلة "المُبلغ"، وبمواجهته أقر بأنه عقب انفصاله عن والدة الطفلة (المجني عليها) وشقيقها التوأم، تزوج من "فاطمة.الـ.م.أ" 34 سنة، ربة منزل، مُقيمة بقرية "بني شبل" بالزقازيق، مشيرًا إلى أن زوجته الخيرة ضاقت بالحياه مع أبنائه، وغادرت المنزل ليلة الحادث، متوجهة لمنزل أهلها بالزقازيق.

وأشار المتهم، إلى أنه يمر بظروف مالية سيئة، فقرر التخلص من نجلته والتخلي عن نجله، وبدأ ينفذ مخططه عقب تناول وجبة السحور ليلة الحادث، إذ دخل إلى حجرة المجني عليها، أثناء نومها، وطعنها بسكين مطبخ، وللتأكد من موتها خنقها ببنطال شقيقها التوأم.

جرى التحفظ على المتهم، وضبط السكين المستخدم في الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1630 إداري ثان العاشر لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تقرير الطب الشرعي حول الواقعة.