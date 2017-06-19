وصول 8 آلاف طن بضائع لميناء الزيتيات في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء الزيتيات في السويس، السفينة "جاز إيجين" وعلى متنها 8 آلاف طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع السعودي، في إطار توفير احتياجات السوق المصرية من الوقود المنزلي الذي يزداد الطلب عليه في نهاية شهر رمضان.

صرح بذلك ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، وأضاف في بيان صحفي أن ميناء سفاجا استقبل ثلاث عبارات هي "عمان" و"الحرية" و"بوسيدون إكسبريس" وعلى متنها 1093 راكبًا، و154 شاحنة بضائع، و20 شاحنة عفش، و90 سيارة.

وغادرت الميناء السفينتين "مسرة" و"غزالة" وعلى متنهما 157 راكبًا و72 شاحنة بضائع، و5 سيارات.

وشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة "الرياض"، وعلى متنها 1155 راكبًا و111 سيارة، بينما استقبل ميناء نويبع، اليوم، السفينة "سينا" وعلى متنها 557 راكبًا، و3 شاحنات بضائع و51 سيارة.