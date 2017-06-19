الصفقة التبادلية سلاح برشلونة لضم بيليرين

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ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الإثنين، أن نادي برشلونة يسعى لإجراء صفقة تبادلية مع نادي أرسنال الإنجليزي، بالحصول على هيكتور بيليرين، الظهير الأيمن للفريق اللندني، مقابل الاستغناء عن البرازيلي رافينيا ألكنتارا، لاعب خط وسط العملاق الكتالوني.

وأشارت ماركا، إلى أن البرازيلي رافينيا ألكنتارا، صاحب الـ24 عامًا، يرغب في الرحيل عن الفريق، للحصول على دقائق لعب أكثر، في ظل سعيه للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم بروسيا 2018.

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وكان قد انضم بيليرين، صاحب الـ22 عامًا، لصفوف أرسنال قادمًا من برشلونة، مقابل 500 ألف جنيه استرليني في 2011، وينتهي عقده مع في 2023.

الجدير بالذكر أن برشلونة يسعى لضم ظهير أيمن للفريق، خاصة بعد الاستغناء عن خدمات الدولي البرازيلي دانيل ألفيس، الذي انتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالي، الموسم الماضي.