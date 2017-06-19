مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المنيا الشرقي، بالقرب من نفق سنور، بدائرة محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء عادل التونسي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 5 آخرين ونقلوا لمستشفى بني سويف العام.

واستقبل مستشفى بني سويف العام كلأ من: "بلال عبد الرؤف بلال، 35 عامًا"، جثة هامدة، و"حمادة رجب محمد، 43 عامًا"، و"مريم عامر حبشي، 25 عامًا"، و"صلاح حافظ شربان، 49 عامًا"، و"باهي عبدالوكيل محمد، 25 عامًا"، اشتباه ما بعد الارتجاج، و"شريف أحمد يوسف، 35 عامًا"، جروح وسجحات بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

وقدمت الإسعافات الأولية لهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.