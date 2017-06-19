جماعة حقوقية: ميليشيات مسلحة تجند آلاف الفتيات في الكونغو

جوهانسبرج- (د ب أ):

ذكرت منظمة دولية معنية بقضايا الأطفال المجندين اليوم الاثنين أن الآلاف من الفتيات الصغيرات تعرضن للخطف أو تم تجنيدهن من قبل ما يربو على 10 جماعات مسلحة في شرقي الكونغو، حيث يتم استغلالهن جنسيا في كثير من الأحيان.

وقالت ساندرا أولسون من المنظمة الدولية المعنية بقضايا الأطفال المجندين إن شرق الكونغو بها عشرات الآلاف من الجنود والفتيات القصر المرتبطين بالجماعات المسلحة.

وقالت أولسون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن فتيات تتراوح أعمارهن بين تسع سنوات و 16 عاما يؤدون مهاما متنوعة للميليشيات، بما في ذلك الطهي وجمع الحطب وتحميل المواد المنهوبة بالإضافة إلى الاستعباد الجنسي، وحتى المشاركة في الحرب كمقاتلين أو جواسيس.

وذكرت المنظمة الدولية إنها أجرت مع شركائها في الكونغو مقابلات مع 150 فتاة في التقرير الذي نشر اليوم الاثنين.

وتقول أولسون إن ما يقرب من ثلثي الفتيات تم خطفهن فيما انضمت أخريات إلى الميليشيات هربا من الهجمات أو الفقر أو الجوع.

وأغلبية الفتيات تعرضن لإيذاء جنسي، بعضهن بصورة يومية. وقالت أولسون إن من تحاول الفرار تقتل أو تتعرض للضرب.

وتقدر الأمم المتحدة أن الفتيات يشكلن ما بين 30 إلى40 في المئة من الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، وفقا للمنظمة الدولية المعنية بقضايا الأطفال المجندين.