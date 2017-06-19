رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بإلغاء كل خطط بناء مفاعلات نووية جديدة

سول - (د ب أ):

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد "مون جاي إن" اليوم، الاثنين، بإلغاء كل الخطط القائمة لإنشاء محطات طاقة نووية جديدة وعدم تمديد مدة عمل أي مفاعل يصل إلى نهاية دورة عمله الأصلية.

وقال "مون" خلال احتفال في مدينة بوسان بوقف تشغيل مفاعل "كوري1" وهو أول مفاعل نووي في كوريا الجنوبية : "خلال حملتي الانتخابية وعدت بجعل جمهورية كوريا آمنة، سنتخلى عن سياسة الطاقة المتمركزة حول الطاقة النووية ونتجه إلى عصر خال من الطاقة النووية. سنلغي تماما كل خطط إنشاء مفاعلات نووية جديدة".

يذكر أن مفاعل "كوري1" موجود في مدينة "بوسان" الساحلية جنوب كوريا الجنوبية وتم بناؤه عام 1977.

وكان قد تقرر وقف تشغيله نهائيا في 2015 وذلك قبل وقت طويل من وصول "مون جاي إن" إلى السلطة في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.

ورحب "مون" بوقف تشغيل المفاعل اليوم ووصفه بأنه "بداية" رحلة طويلة لكي تصبح كوريا الجنوبية دولة بدون طاقة نووية.

وقال إن "الحكومة لن تمدد الدورة التشغيلية للمفاعلات النووية. وسنغلق المفاعل وولسونج1 الذي يعمل حاليا بعد تمديد دورة عمله، في أقرب وقت ممكن".

وألمح الرئيس الكوري الجنوبي إلى وقف أعمال البناء الجارية في مفاعلين جديدين، قائلا إن الحكومة "ستضمن إجماعا عاما" على مصير المفاعلين في المستقبل القريب، مشيرا إلى أنه عندما كانت البلاد أقل نمو أو في مرحلة النمو، ربما كانت المفاعلات النووية خيارا حتميا.

وأضاف في كلمته أمام الاحتفال الذي أقيم في محطة كوري للطاقة النووية في بوسان "لكن الوقت الآن حان لكي نغير هذا. حالة الاقتصاد تتغير، وإدراكنا لأهمية البيئة يتغير. وأصبحت فكرة أن السلامة وأرواح الناس أهم من أي شيء آخر محل توافق مجتمعي قوي".

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، إن المفاعلات النووية ظلت لوقت طويل تعتبر آمنة ومجدية من الناحية الاقتصادية، لكن سلسلة الحوادث الأخيرة بما في ذلك حادث انفجار محطة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011 أكدت خطأ هذه الاعتقادات.