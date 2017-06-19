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طوارئ بالمطار استعدادا لوصول ولي عهد أبوظبي

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طوارئ بالمطار استعدادا لوصول ولي عهد أبوظبي طوارئ بالمطار استعدادا لوصول ولي عهد أبوظبي

مصراوي Masrawy

طوارئ بالمطار استعدادا لوصول ولي عهد أبوظبي

09:42 ص الإثنين 19 يونيو 2017

كتب - طه عبيد: 

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، الذي يزور القاهرة اليوم للقاء كبار المسئولين.

وحرصت سلطات ميناء القاهرة الجوي علي تزيين الطرق المؤدية من وإلي المطار بالعلم المصري والإمارات، كما أخلت ساحات انتظار السيارات أمام صالة الرئاسة تمهيدا لاستقبال ولي عهد أبو ظبي.

ومن المقرر أن يلتقي الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته كبار المسئولين لبحث سبل التعاون بين البلدين في شتي المجالات، وسيغادر القاهرة صباح غد الثلاثاء.

 

 

 

مطار القاهرة يتزين بأعلام الإمارات ومصر لاستقبال محمد بن زايد

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