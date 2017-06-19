بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد أعمال تركيب بلاط الـ"إنترلوك" للحواري الضيقة

الأقصر - محمد محروس:

أجرى محمد بدر - محافظ الأقصر، جولة ليلية بدأت بعد منتصف الليل، واستمرت حتى قبيل الفجر، تفقد خلالها أعمال تركيب بلاط الـ "انترلوك" لعدد من الحواري بوسط المدينة.

ورافق المحافظ خلال جولته، كلا من المهندس محسن مصطفى - رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد أحمد طارق - رئيس مدينة الأقصر، والعميد أيمن الشريف - مدير المتابعة الميدانية، والمهندس أسعد مصطفى - مدير مديرية الطرق والكباري بالمحافظة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تركيب بلاط الـ "انترلوك" لجميع الشوارع والحواري التي لم تستطع سلطات المحافظة رصفها بسبب ضيق الشوارع وعدم إمكانية دخول معدات الرصف لتلك الشوارع.

من جانبه قال المهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق والكباري بالأقصر، إن شارع التليفزيون بوسط المدينة، يشهد حاليا أعمال توسعة تمهيدا لرصفه وذلك بالتنسيق مع سلطات مدينة الأقصر، تنفيذًا لتعليمات محافظ الأقصر، بعد الانتهاء من أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأوضح مصطفى أن سلطات المدينة بدأت في إزالة البلدورات من الجزيرة الوسطى بالشارع تمهيدًا لتوسعته حتى تبدأ أعمال رصف الشارع بالكامل كما تم بشارع المدينة المنورة بوسط المدينة، لافتًا إلى أن البلدورات التي تتم إزالتها من الشوارع الرئيسية يتم استخدامها في بعض القرى والشوارع الفرعية حفاظًا على المال العام وفقًا لتعليمات المحافظ.

وأشار مصطفى إلى أن أعمال الرصف ستشمل كل الشوارع الجانبية التي تربط بين شارع التليفزيون وشارع المدينة المنورة غربا، وشارع التليفزيون وشارع أحمد عرابي شرقا.