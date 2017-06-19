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فيديو - تطوير روبوت يؤلف ويعزف الموسيقى مثل البشر

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مصراوي Masrawy

- تطوير روبوت يؤلف ويعزف الموسيقى مثل البشر

10:18 ص الإثنين 19 يونيو 2017

فيديو - تطوير روبوت يؤلف ويعزف الموسيقى مثل البشر

تطوير روبوت يؤلف ويعزف الموسيقى مثل البشر

 

طور باحثون في الولايات المتحدة روبوتاً يؤلف بنفسه الموسيقى دون مساعدة، ويعزف النغمات بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الباحثون أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها روبوت تقنيات التعلم العميق في تأليف الموسيقى.

ابتكر فريق من الباحثين في معهد جورجيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة روبوتا بأربعة أذرع بمقدوره تأليف المقطوعات الموسيقية وعزفها بنفسه بواسطة ثمانية عصيان على آلة الماريمبا الموسيقية.

وقام فريق الدراسة بتغذية الروبوت "شيمون" بقرابة خمسة آلاف أغنية كاملة، ما بين مقطوعات للموسيقار بيتهوفن إلى أغنيات لفريق البيتلز والمغنية ليدي جاجا والمطرب مايلز ديفيز، علاوة على أكثر من مليوني نغمة ولحن غنائي مختلف.

ولم يساعد أي بشر الروبوت في تأليف أو عزف الموسيقى التي يقوم بتأليفها. وذكر الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا أن الروبوت استطاع تأليف مقطوعتين موسيقيتين يصل طول كل واحدة منهما إلى حوالي ثلاثين ثانية.

ويقول طالب الدكتوراه ماسون بريتان الذي ظل يدرب الروبوت شيمون على مدار سبع سنوات إنه "بمجرد تعليم الروبوت الدرجات الأربعة على السلم الموسيقي، أصبح بإمكانه ابتكار مفاهيم موسيقية خاصة به بل وتأليف مقطوعات موسيقية".

وأكد بريتان أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها روبوت تقنيات التعلم العميق في تأليف الموسيقى، موضحا أن الروبوت شيمون يفكر مثل الموسيقيين البشر وهو يعزف الأنغام والألحان حيث أنه يركز على التركيب الكلي للمقطوعة الموسيقية بدلا من التركيز على اللحن التالي الذي سوف يعزفه.

هذا المحتوى من

DW-world

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