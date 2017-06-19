سيولة مرورية بالقاهرة.. والمرور تناشد السائقين: ابتعدوا عن محور الأزهر

كتب - فتحي سليمان:

شهدت محاور وميادين القاهرة، صباح اليوم الاثنين، معدلات سير طبيعية للسيارات وسط تدعيم الطرق وميادين بالخدمات المرورية اللازمة لملاحظة حركة المرور على مدار اليوم بالكامل لتسيير حركة السيارات.

وناشدت إدارة مرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولى - مدير المرور، سائقى السيارات الابتعاد عن محور الأزهر لأن هناك أعمال إصلاح كسر ماسورة صرف صحى لا تزال قائمة بالطريق ويفضل التوجه لنفق الأزهر أو السيدة عائشة لحين انتهاء الإصلاحات بالطريق.

كما نصحت الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدي السيارات بتجنب العديد من المناطق التى تشهد زحاما مروريا بسبب شراء مستلزمات شهر رمضان على مدار اليوم بالكامل لعل أبرزها منطقة الأزهر والحسين والعتبة وبين الصوريين وشارع الأزهر والتي تشهد توافد العديد من الرحلات الخارجية من خارج المحافظة.

وناشدت إدارة المرور سائقي المركبات التوجه لمسارات وطرق بديلة للمناطق الأكثر زحاما بمناطق العتبة والأزهر لتجارة الجملة، كما نصحت إدارة المرور بإلتزام سائقي السيارات بساحات الانتظار التي خصصتها الإدارة بمنطقة الأزهر منعا لرفع السيارات التي تقف في الممنوع بواسطة الأوناش.

وعززت اليوم الاثنين إدارة مرورالقاهرة بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية بتواجدها أعلى المحاور بناء على تعليمات اللواء علاء متولى - مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصودنها.

وانتشر رجال المرور في ربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها و عدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.