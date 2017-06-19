أخبار عاجلة

بث مباشر.. «ألمانيا × أستراليا» في كأس القارات -
دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات -
أعضاء تكتل "25-30" يغيبون عن أول جلسة للبرلمان بعد "تيران وصنافير" -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال المفاوضات -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: 20 عقوبة لعقوق الوالدين -
​مسؤول بـ"البيئة" يكشف سبب استبعاد 17 جزيرة نيلية من خريطة المحميات الطبيعية -
الرئيس السوداني يبحث في السعودية الازمة الخليجية -
ميركل تناشد دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء مشترك خلال مفاوضات خروج بريطانيا -
الأمين العام يدين الحادث الإرهابي بفينسبري بارك في لندن -
لعلهم يفقهون - سيدة تبكى على الهواء: بنتى مقطعانى من سنين بسبب زوجها.. والشيج الجندى ينفعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وفد من الخارجية يتوجه لأوغندا للتحضير لقمة رؤساء دول حوض النيل

Google+ Print
وفد من الخارجية يتوجه لأوغندا للتحضير لقمة رؤساء دول حوض النيل وفد من الخارجية يتوجه لأوغندا للتحضير لقمة رؤساء دول حوض النيل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

غادر مطار القاهرة الدولى، وفد من وزارة الخارجية متوجها إلى عنتيبى فى زيارة لأوغندا لحضور الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل والتحضير لقمة دول الحوض التى تعقد الخميس المقبل، بمشاركة الرئيس السيسى.

وأكدت مصادر دبلوماسية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة رؤساء دول حوض النيل فى العاصمة الأوغندية كمبالا، المقرر عقدها "الأربعاء والخميس" المقبلين، لبحث النقاط الخلافية حول اتفاقية عنتيبى، وبحث الموقف المصرى الجديد بشأن الاتفاقية عقب توقيع 6 دول عليها من دول حوض النيل.

شاهد أيضا

ويناقش رؤساء الدول وثيقة جديدة تتضمن عددًا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل وآليات التعاون المشترك وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون بين دول حوض النيل بما يحفظ الأمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بث مباشر.. «ألمانيا × أستراليا» في كأس القارات

بث مباشر.. «ألمانيا × أستراليا» في كأس القارات

دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات

دراكسلر يقود ألمانيا أمام أستراليا في كأس القارات

البرلمان يوافق على الحساب الختامي لموازنة 2015/ 2016

البرلمان يوافق على الحساب الختامي لموازنة 2015/ 2016

2.7 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار

2.7 مليار يورو محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار