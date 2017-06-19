وفد من الخارجية يتوجه لأوغندا للتحضير لقمة رؤساء دول حوض النيل

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غادر مطار القاهرة الدولى، وفد من وزارة الخارجية متوجها إلى عنتيبى فى زيارة لأوغندا لحضور الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل والتحضير لقمة دول الحوض التى تعقد الخميس المقبل، بمشاركة الرئيس السيسى.

وأكدت مصادر دبلوماسية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة رؤساء دول حوض النيل فى العاصمة الأوغندية كمبالا، المقرر عقدها "الأربعاء والخميس" المقبلين، لبحث النقاط الخلافية حول اتفاقية عنتيبى، وبحث الموقف المصرى الجديد بشأن الاتفاقية عقب توقيع 6 دول عليها من دول حوض النيل.

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ويناقش رؤساء الدول وثيقة جديدة تتضمن عددًا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل وآليات التعاون المشترك وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون بين دول حوض النيل بما يحفظ الأمن.