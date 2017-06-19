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طوارئ بمطار القاهرة استعدادا لوصول نائب رئيس الإمارات

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طوارئ بمطار القاهرة استعدادا لوصول نائب رئيس الإمارات طوارئ بمطار القاهرة استعدادا لوصول نائب رئيس الإمارات

مصراوي Masrawy

طوارئ بمطار القاهرة استعدادا لوصول نائب رئيس الإمارات

09:42 ص الإثنين 19 يونيو 2017

كتب - طه عبيد:

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، الذي يزور القاهرة اليوم للقاء كبار المسؤولين.

وحرصت سلطات مطار القاهرة على تزيين الطرق المؤدية من وإلى المطار بالعلمين المصري والإماراتي، كما أخلت سلطات المطار ساحات انتظار السيارات أمام صالة الرئاسة تمهيدا لاستقبال نائب رئيس دولة الإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته كبار المسؤولين لبحث سبل التعاون بين البلدين في شتي المجالات.

 

مطار القاهرة يتزين بأعلام الإمارات ومصر لاستقبال محمد بن راشد آل مكتوم

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مصراوي Masrawy

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